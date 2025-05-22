В Екатеринбурге открылись соревнования спецназа «Вызов» (ФОТО)

В Екатеринбурге открылись соревнования спецназа «Вызов». В этом году они впервые стали международными – участвуют не только российские спецподразделения, но и их коллеги из Киргизии и Белоруссии.

В церемонии открытия приняли участие врио командующего войсками ЦВО Дмитрий Глушенков, замполпреда в УрФО Александр Калиберда, глава МОБ Александр Кудрявцев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Сегодня команды выполняют два испытания – «Башня» и «Штурм». Во время второго участники должны спуститься на веревках с третьего этажа, преодолеть полосу препятствий, выбить мишени из автомата и из пистолета, а после спасти условного обездвиженного заложника. Все это – в полной амуниции, вес которой составляет около 20 кг.

Отметим, соревнования будут идти до воскресенья, 25 мая. Вход для зрителей свободный.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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