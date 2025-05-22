В Екатеринбурге открылись соревнования спецназа «Вызов» (ФОТО)

В Екатеринбурге открылись соревнования спецназа «Вызов». В этом году они впервые стали международными – участвуют не только российские спецподразделения, но и их коллеги из Киргизии и Белоруссии.
В церемонии открытия приняли участие врио командующего войсками ЦВО Дмитрий Глушенков, замполпреда в УрФО Александр Калиберда, глава МОБ Александр Кудрявцев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Сегодня команды выполняют два испытания – «Башня» и «Штурм». Во время второго участники должны спуститься на веревках с третьего этажа, преодолеть полосу препятствий, выбить мишени из автомата и из пистолета, а после спасти условного обездвиженного заложника. Все это – в полной амуниции, вес которой составляет около 20 кг.
Отметим, соревнования будут идти до воскресенья, 25 мая. Вход для зрителей свободный.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»