В школах Екатеринбурга откроют дополнительные вакансии психологов

В школах и детских садах Екатеринбурга работают 257 психологов-специалистов, но этого недостаточно, признала директор департамента образования Инна Гумбатова.

«Мы очень надеемся, что в этом году в систему образования придет больше специалистов. В штатных расписаниях детских садов и школы будут открыты дополнительные ставки психологов в соответствии. Мы очень ждем выпускников вузов по этим специальностям», – сообщила чиновница на пресс-конференции в ТАСС.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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