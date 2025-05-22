60% россиян считают любовь к себе нормальным чувством

Больше половины россиян положительно оценивают свой уровень любви к себе: 17% респондентов ответили, что «очень любят себя», а 43% сказали «скорее да». При этом треть опрошенных – 33% – выбрали вариант «нейтрально», только 5% заявили, что не любят себя. Таковы результаты исследования, которое провел Институт общественного мнения.

Вместе с тем 4% пояснили, что любовь к себе – это признак нарциссизма, столько же заметили, что это «модная тема, за которой ничего не стоит». Треть опрошенных рассказали, что считают любовь к себе немного эгоистичной, но полезной. Абсолютное большинство – почти 60% – сказали, что это нормальное и важное чувство.

Екатеринбург, Елена Сычева

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