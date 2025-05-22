Жители нового участка под КРТ на Бебеля боятся расселения на окраины Екатеринбурга

Первый проект КРТ в районе Новой Сортировки объявили в начале апреля 2025 года власти Екатеринбурга. Участок включает шесть домов: два из них трёхэтажные, остальные – двухэтажки, построенные в 50-ые годы. Дома не аварийные, но закон позволяет сносить такие здания ради нового строительства, если собственники согласны на выселение.

На освобождённом участке застройщик должен построить жилые дома и детский сад. Согласно проекту КРТ, инвестор также должен будет подготовить проектную документацию для школы.

Сейчас мэрия проводит собрания с собственниками квартир.

Участок расположен рядом с конечной остановкой автобусов и с трамвайными путями. Хорошая транспортная доступность и относительная близость к центру города – вот что, по мнению жителей старых домов, делает участок привлекательным для застройщиков. И именно поэтому самый главный вопрос жильцов – куда их переселят.

«Нам предлагают проголосовать за кота в мешке. Сейчас у нас дома в районе с развитой инфраструктурой, рядом садики и школы, остановки общественного транспорта. До центра можно добраться за 25 минут. При этом кто будет застраивать нашу территорию и какие квартиры нам предложат – большой вопрос», – говорят жильцы.

Начальник отдела развития территорий департамента архитектуры Сергей Кучук, который присутствовал на собрании жильцов, сообщил, что точного места предоставления жилья до определения инвестора никто не назовёт, но по закону это может быть любой, даже самый отдалённый район города. Единственное, что гарантируют городские власти – что квартиру дадут в относительно свежем доме. Это связано с требованиями к строениям, в которые расселяют жителей зоны КРТ – они должны быть класса энергоэффективности В. А такие многоэтажки начали строить только с 2014 года (некоторые более старые дома тоже получили такую квалификацию).

Г-н Кучук обещал, что мэрия после проведения аукциона попросит инвестора не выселять горожан слишком далеко.

«Общаемся с застройщиками на уровне замглавы, Галямов Рустам – курирующий заместитель – о том, чтобы учитывать пожелания граждан и никакие отдалённые районы Птицефабрики и тому подобное, не предлагать», – сообщил на собрании г-н Кучук.

Он добавил, что в Екатеринбурге практика по КРТ «положительная», то есть проекты стартовали без крупных скандалов между собственниками и застройщиками.

До конца мая жители домов должны будут проголосовать «за» или «против» включения в КРТ. После этого чиновники начнут готовить аукцион. Он может пройти осенью. И только после его окончания станет известно, кто претендует на застройку территории на Бебеля.

Выйти из реновации уже после аукциона жильцы тоже смогут – но для этого нужно будет организовать собрание и собрать 1/3 голосов собственников. Главное сделать это до того, как будет готов проект новой застройки.

Как сообщили в мэрии в ответ на официальный запрос агентства «Новый День», от застройщиков на данный момент обращений по поводу участка не поступало.

Екатеринбург, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube