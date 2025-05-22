Медкластер в Академическом презентовали на международном медфоруме

В Екатеринбурге на этой неделе проходит Евразийский международный медицинский форум. Замгубернатора и глава Минздрава Свердловской области Татьяна Савинова открыла мероприятие и осмотрела выставку. В том числе ей и гостям из Москвы, Беларуси и Индии презентовали проект развития медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга.

Как рассказал директор по инвестициям АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Дмитрий Санников, на территории района уже есть необходимые инфраструктурно подготовленные площадки для будущих объектов кластера. Медкластер объединит как уже функционирующие медучреждения, так и новые объекты, включая новую материальную базу НИИ ОММ. Кроме того, в планах строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену и планируется обсуждение размещения в соответствии с Генпланом-2045 и утвержденными Правилами землепользования ряда других медицинских объектов в районе улиц Амундсена – Академика Сахарова.

«Основная идея – это создание кластера полного цикла, включающего в себя и подготовку медицинских кадров, и разработку прорывных технологий на базе учреждений, входящих в кластер и последующее внедрение их в клиническую практику. Район обладает всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, которая продолжает развиваться», – подчеркнул Санников.

Отметим, ранее проект строительства новых корпусов для НИИ ОММ был поддержан Советом Федерации Федерального Собрания РФ и включен в госпрограмму. Об этом также рассказал советник генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» Владимир Климин. «Строительство начнется в следующем году, техническое задание будет разработано уже в этом», – подчеркнул Климин.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Елена Сычева

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