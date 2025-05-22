«Одноклассники» открывают малые города Свердловской области

«Одноклассники» представили новый сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали». В нем ведущий Алексей Новоселов исследует нетуристические точки региона, путешествуя по малым городам Свердловской области – Красноуфимск, Арти, Михайловск, Ирбит, Туринск и Кушва.

«Большой Урал. Поехали» – это документальный сериал о людях, местах и времени. Без глянца, но с большой любовью к малым городам, их природе, прошлому и настоящему. Социальная миссия проекта – сохранение культурной и исторической памяти региона через рассказы местных жителей», – рассказали в пресс-службе ОК.

В новом сезоне шесть серий – каждая посвящена одному городу: его неизвестной истории, местным героям, традициям и красивым местам, которые не найти в путеводителях.

Для людей, которые жили или живут на Урале, шоу даст возможность виртуально прогуляться по знакомым улицам и услышать знакомую речь. Проект будет также полезен и тем пользователям, которые ранее не путешествовали по региону, но интересуется его особенностями и культурой.

Выпуски второго сезона будут выходить в группе «Большой Урал. Поехали». Премьера первой серии состоится 22 мая. Первый сезон шоу, который также выходил эксклюзивно на платформе, набрал более 8 миллионов просмотров.

Москва, Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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