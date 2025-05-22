В Городском пруду пройдет массовый заплыв IronStar

Масштабные соревнования по триатлону IronStar пройдут 29 июня в Екатеринбурге. В период проведения состязаний движение транспорта будет ограничено.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, стартовый городок будет расположен на стадионе «Динамо» (улица Василия Еремина, 12б). Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда, а велогонка – по центральным городским улицам и федеральной трассе – Новомосковскому тракту. Беговой этап пройдет вдоль набережной Городского пруда.

Движение всех видов транспорта будет закрыто с 07:00 до 14:00 29 июня на следующих участках:

– по улице Дзержинского, от стадиона «Динамо» до пересечения с Царской;

– по улице Царской, от Дзержинского до Первомайской;

– по улице Толмачева, от Первомайской до проспекта Ленина;

– по проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Вайнера;

– по четной стороне проспекта Ленина, от Вайнера до четной стороны Татищева;

– по четной стороне улицы Татищева, от четной стороны проспекта Ленина до Пирогова;

– по улице Пирогова, от четной стороны Татищева до Крауля;

– по улице Крауля, от Пирогова до Мельникова;

– по улице Мельникова, от Крауля до Репина;

– по улице Репина, от Мельникова до четной стороны Металлургов;

– по четной стороне улицы Металлургов, от Репина до четной стороны Новомосковского тракта;

– по четной стороне Новомосковского тракта,от улицы Металлургов до Объездной дороги.

Также в период с 00:00 до 14:00 29 июня будет запрещена стоянка автотранспорта на площади 1905 года и на парковках и заездных карманах на участках указанных улиц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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