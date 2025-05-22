Паслер и руководство НТМК заложили плиту в основание новой коксовой батареи (ФОТО)

Сегодня врио губернатора Денис Паслер работает в Нижнем Тагиле. Он посетил НТМК (входит в холдинг ЕВРАЗ), где сейчас реализуется проект по модернизации оборудования.

Как рассказал Денис Паслер в своем телеграм-канале, сегодня при его участии была заложена памятная плита в основание современного комплекса коксовой батареи, которая будет восстановлена и серьезно модернизирована.

«Инвестиции в техперевооружение превысят 28 миллиардов рублей. Реализация проекта позволит существенно увеличить мощности производства. И что самое важное – более чем на тысячу тонн в год сократит объем выбросов в атмосферу. После строительства коксовой батареи перейдем к следующим доменным печам, которые, конечно, со временем также нужно будет модернизировать. Без уверенности в трудолюбии, в ответственном подходе сотрудников комбината к делу было бы невозможно реализовывать такие инвестпроекты», – написал врио губернатора.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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