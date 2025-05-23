Неизвестный водитель сбил девушку на самокате и скрылся

Молодая девушка на электросамокате пострадала в результате ДТП в центре Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, инцидент произошел накануне в 22:45 на улице Жукова. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 21-летнюю девушку, которая ехала на самокате в попутном направлении.

Одно из местных СМИ поспешило сообщить о гибели пострадавшей, но в ГАИ эту информацию официально опровергли. «В результате ДТП девушка с различными травмами доставлена в больницу, в настоящий момент медики оказывают ей необходимую помощь. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит разыскные мероприятия по установлению лиц и транспорта, причастных к данному инциденту», – заявили в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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