Урал вошел в топ-10 регионов РФ, страдающих от аллергии

Жители Свердловской области оказались в числе россиян, наиболее страдающих от аллергий на пыльцу. Об этом говорит интерес к тематическим интернет-ресурсам.

По данным «Мегафона», в Свердловской области интерес к сайтам мониторинга концентрации пыльцы стал планомерно расти с середины апреля. В конце месяца трафик на тематические ресурсы вырос сразу в 2,3 раза и достиг пика.

По итогам апреля свердловчане сгенерировали такой объем трафика на сайты, где можно узнать о признаках заболевания, методах его лечения и советах профессионалов, что вошли в топ-10 по вниманию к этой проблеме в РФ.

Согласно данным медицинской компании «СберЗдоровье», с марта по середину мая 2025 года количество телемедицинских консультаций и записей на очный прием к врачам-аллергологам увеличилось на 32% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Причем пик записей приходится на апрель – как в 2024-м, так и в 2025 году.

Наибольшее количество консультаций врачей и в 2024, и в 2025 годах пришлось на аудиторию моложе 18 лет: в структуре спроса в прошлом году она составила 32%, а в текущем – 38%. По словам врача-аллерголога-иммунолога медицинской компании «СберЗдоровье» Дарьи Чернушевич, это связано с тем, что чаще всего сезонная аллергия дебютирует в детском или подростковом возрасте. Однако она может проявиться впервые и у взрослого. Так, следующими в структуре спроса в порядке убывания значатся пациенты возрастных категорий 25-34 (21%), 18-24 (19%), 35-44 (14%), 45-60 (10%), 60+ (5%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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