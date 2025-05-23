Доходы свердловского бюджета-2024 превысили 470 млрд рублей

Бюджет Свердловской области за 2024 год исполнен с превышением показателей и по доходам, и по расходам.

Как сообщили в ДИПе, фактические доходы областного бюджета за 2024 год составили 471 миллиард рублей, расходы – 462,9 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим, 2023 годом, расходы региональной казны выросли на 65,5 миллиарда рублей. Из них 298,5 миллиарда, а это 64,5% от общего объема, – расходы социальной направленности: социальная политика, образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт.

Социальные выплаты получили более 805 тысяч человек. Построены и реконструированы 16 школ, 11 объектов здравоохранения, 6 объектов спорта, 4 детских сада, 3 дома культуры и центра культурного развития.

В 2024 году на финансирование мероприятий в рамках национальных проектов было направлено 34,3 миллиарда рублей. Государственный долг удалось снизить на 15,5 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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