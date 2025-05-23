Аналитики дали прогноз, что будет с рынком недвижимости в 2025 году

До конца 2025 года на рынке недвижимости не ожидается резких изменений, считают уральские риэлторы. Однако ключевым фактором станет решение Центробанка РФ о ключевой ставке – о нем объявят 6 июня.

Аналитики УПН прогнозируют три возможных сценария развития ситуации. Первый вариант – оптимистичный. Если ключевая ставка снизится, это приведет к оживлению ипотечного спроса и увеличению количества сделок. Но наиболее вероятным специалисты считают базовый сценарий: сохраняются текущие условия, идет стагнация спроса на жилье. Квартиры продаются через скидки, рассрочки и специальные условия. Есть и негативный вариант: если будет увеличение отказов по ипотеке. Покупательская активность снизится, возникнет давление на цены, будет заморожена часть строящихся проектов.

Тренды покупательского поведения остаются прежними. Инвесторы действуют осторожно – вкладываются только те, кто уверен в долгосрочной доходности. Основная же масса покупателей ориентируется на жилищные потребности, а не на потенциальную прибыль.

«Рынок недвижимости в 2025 году останется в зоне неопределенности. Главный драйвер – монетарная политика Центробанка. Пока застройщики и покупатели адаптируются к текущим условиям через гибкие схемы продаж», – говорится в сообщении Уральской палаты недвижимости.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube