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Пятница, 23 мая 2025, 10:42 мск

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На Урале инвестиции в транспорт и логистику впервые превысили вложения в металлургию

По итогам 2024 года в Свердловской области инвестиции в транспорт и логистику впервые обогнали инвестиции в металлургию и машиностроение. Об этом заявил на пресс-конференции замгубернатора Дмитрий Ионин.

«У нас за последние несколько лет очень сильно подтянулась сфера логистики, в том числе за счет проекта «Сухой порт». Если смотреть по прошлому году, впервые по объему инвестиций транспорт и логистика обогнали традиционные для нашего региона металлургию и машиностроение», – рассказал чиновник.

За последние несколько лет были реализованы или приближены к завершению инвестиционные проекты в сфере логистики таких крупных компаний, как Wildberries, «Х5 Ритейл», «Магнит», «Детский мир». В Екатеринбурге появляются новые логистические и распределительные центры, областное правительство поставило перед инвестблоком задачу и дальше развивать это направление.

Дмитрий Ионин добавил, что в 2024 году объем инвестиций в основной капитал Свердловской области составил 898 млрд рублей, сейчас перед областным правительством стоит задача, чтобы в 2025 году он еще увеличился.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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