В выходные в центре Екатеринбурга пройдет Фестиваль барбекю

В ближайшие выходные, 24 и 25 мая, в Историческом сквере пройдет традиционный для Екатеринбурга Фестиваль барбекю.

Постановление о проведении фестиваля подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

На время проведения фестиваля, с 08:00 до 20:00 24 и 25 мая, улица Воеводина (от дома № 4 по Воеводина до дома № 28 по проспекту Ленина) будет закрыта.

Международный фестиваль барбекю ежегодно открывает летний сезон семейного отдыха и привлекает сотни участников и десятки тысяч горожан и гостей города Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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