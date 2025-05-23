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Пятница, 23 мая 2025, 11:56 мск

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На Урале появился проездной паломника – для бесплатных поездок

Православные паломники могут бесплатно доехать до Верхотурья, воспользовавшись специальным проездным, который организовала Екатеринбургская епархия. Завтра и послезавтра в «уральской лавре» пройдут Дни памяти святого Симеона Верхотурского. Добраться до места можно будет на электричке. Из Екатеринбурга она стартует 24 мая в 08:00, а в обратный путь отправляется 25 мая в 15:20.

«Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо получить «Проездной паломника» в Паломнической службе Екатеринбургской епархии на Репина, 6. Полученный документ необходимо обменять на билет в кассе железнодорожного вокзала города Екатеринбурга и обязательно сохранить билет на обратный путь», – уточнили в пресс-службе епархии

Екатеринбург, Елена Сычева

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