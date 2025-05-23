Жители Верхней Пышмы остались без горячей воды из-за опрессовок

В Верхней Пышме стартовал сезон гидравлических испытаний теплосетей. Опрессовки сопровождаются отключением горячей воды в жилых домах.

Так, с 20 мая по 3 июня остановлена система котельной АО «Уралэлектромедь», обслуживающей жителей микрорайонов «Садовый», «Садовый-2», «Юг Центр», «1 микрорайон» и «Центральный». Кроме того, в июне в разные даты планируются опрессовки на 14 теплопунктах в городе. Однако возможна корректировка сроков проведения испытаний гидравлики по техническим причинам и при изменении сроков остановки СУГРЭС, предупредили в Управлении тепловыми сетями.

Более подробную информацию об отключениях горячей воды в многоквартирных домах дополнительно размещают управляющие компании.

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева

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