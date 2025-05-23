В Екатеринбурге вновь появится шумовая разметка на четырехполосных улицах

В Екатеринбурге продолжают обновлять дорожную разметку. На сегодняшний день общая площадь нанесенной разметки составляет 65 тысяч кв. м, из них более 7 тысяч кв. м – выполнена термопластиком, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской администрации. Чтобы не доставлять неудобства горожанам, специалисты наносят дорожную разметку по ночам.

При этом в мэрии скорректировали общие объемы разметки на 2025 год. Всего в городе появится более 330 тысяч кв. м разметки, и почти треть будет из термопластика. Этот материал используется на загруженных магистральных улицах, так как обладает более высокой устойчивостью к стиранию. Планируется в этом году и шумовая разметка – ее наносят с помощью термопластика на улицах с четырехполосным движением. Это рельефная линия «с пупырышками» высотой до 10 мм. Когда машина наезжает на такую разметку, колеса издают шум – и это служит предупреждением водителю, что он приблизился к встречной полосе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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