На соревнованиях спецназа определилась пятерка лидеров (ВИДЕО)

В Екатеринбурге завершился второй день соревнований подразделений специального назначения вызов. Сегодня на полигоне отрабатывали задачи в рамках упражнений «Захват» и «Освобождение». В качестве почетного гостя выступил уральский полпред президента России Артем Жога, ветеран специальной военной операции.
По итогам первых двух определилась пятерка лидеров – места в ней взяли команды «Архангел Михаил», с первого по пятый номер. На шестом – команда «Гридень» Росгвардии.
«Вызов-2025». Второй день
В субботу и воскресенье пройдут третий и четвертый этапы соревнований. Команды будут показывать скорость и навыки в упражнениях «эвакуация», «засада», «полоса препятствий». Напомним, мероприятия проходят на полигоне «Свердловский», вход для зрителей и свободный.
Во второй половине дня в воскресенье будут подведены итоги «Вызова» и пройдет награждение участников.
Екатеринбург, Елена Сычева
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