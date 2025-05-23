На соревнованиях спецназа определилась пятерка лидеров (ВИДЕО)

В Екатеринбурге завершился второй день соревнований подразделений специального назначения вызов. Сегодня на полигоне отрабатывали задачи в рамках упражнений «Захват» и «Освобождение». В качестве почетного гостя выступил уральский полпред президента России Артем Жога, ветеран специальной военной операции.

По итогам первых двух определилась пятерка лидеров – места в ней взяли команды «Архангел Михаил», с первого по пятый номер. На шестом – команда «Гридень» Росгвардии.

«Вызов-2025». Второй день

В субботу и воскресенье пройдут третий и четвертый этапы соревнований. Команды будут показывать скорость и навыки в упражнениях «эвакуация», «засада», «полоса препятствий». Напомним, мероприятия проходят на полигоне «Свердловский», вход для зрителей и свободный.

Во второй половине дня в воскресенье будут подведены итоги «Вызова» и пройдет награждение участников.

Екатеринбург, Елена Сычева

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