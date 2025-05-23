Митрополит про ЕГЭ: если дети несут на экзамен иконы и таблетки, может, с ним что-то не так?

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что одиннадцатиклассница, якобы, принесла на ЕГЭ икону. С посторонним предметом девочку на сдачу не пустили. Вечером Минобразования Свердловской области информацию опровергло как фейк. Тем не менее, дискуссию о том, как проходят единые госэкзамены в школах, эта история в очередной раз породила. Высказался на эту тему и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Приводим его запись в телеграм-канале без изменений.

«Сегодня одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по истории, литературе и химии.

Один из эпизодов дня – в екатеринбургской гимназии при входе в кабинет у школьницы забрали икону. Также не пускали в кабинет с водой, шоколадками, таблетками и другими не относящимися к ЕГЭ вещами.

Логику правил сдачи экзамена можно понять: на него нужно нести лишь знания и то, что позволит эти знания обнаружить.

Убежден, что молитва – при желании перед иконой – очень уместна перед экзаменом и после него. Во время экзамена тоже полезно мысленно просить помощи Божией, что возможно делать и без иконы.

Для ребенка поход на ЕГЭ – это серьезное испытание. Как выход на боевое задание для бойца СВО. Никого не удивляют иконочки, которые наши ребята берут с собой в бой. Важно, понимать, что Бог и Его помощь рядом.

Учительница здесь должна быть не только контролером-надсмотрщиком, но наставником, призванным поддержать ребенка, подбодрить, помочь преодолеть его волнение.

В наших храмах сейчас очень много обращений школьников и их родителей с просьбой отслужить молебен перед сдачей ЕГЭ. И мы всегда с радостью такие молебны совершаем.

Бывает, что икона используется в качестве предмета, помогающего справиться с тревожностью, но это вопрос скорее психологии, чем реального религиозного чувства.

В связи со всем сказанным может быть стоило бы задаться другим вопросом – не перегружает ли форма сдачи ЕГЭ психику ребенка настолько, что эта тревога бывает для него невыносима?

Почему девочка, очевидно способная при других обстоятельствах жить без постоянного контакта с иконой, в данном случае не может спокойно и уверено сдать экзамен и испытывает потребность в такого рода подкреплениях?

Если дети понесли на экзамен таблетки и иконы, возможно, с этим экзаменом или с ажиотажем вокруг него что-то не так?»

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube