Синоптики утешили уральцев – скоро будет жара

В Екатеринбург после кратковременного похолодания придет тепло, а после – летняя жара. Так, уже завтра погода начнет меняться. В воскресенье днем до +16 градусов, будет переменная облачность. Чуть теплее в понедельник – до +20 градусов.

Со вторника выглянет солнце, будет +24…+25 градусов. Такая же температура воздуха ожидается и в среду.

С четверга потепление усилится – вплоть до начала следующей недели синоптики обещают +26…+28 градусов, будет ясно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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