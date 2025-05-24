В Верхотурье на православный праздник собрался политистеблишмент

В Верхотурье в эти выходные празднуют дни Симеона Верхотурского, ради православных торжеств в духовную столицу прибыли митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, врио губернатора Денис Паслер, член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академический» Алексей Воробьев и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

«Я приехал сюда с огромным удовольствием. Уже проехал по улицам, посмотрел, как обстоят дела, что сделано. Верхотурье – знаковое место для Урала и для все нашей страны. Здесь особенная атмосфера», – подчеркнул Паслер.

Вместе с митрополитом Евгением врио главы региона посадил несколько груш рядом со Свято-Покровским женским монастырем.

«Человек из истории должен брать самые лучшие уроки, самые правильные смыслы, самые добрые поступки. Точно также, как дерево своими корнями из глубины земли пьет те соки, которые потом даст своим плодам. И оно не пьет плохое. Я думаю, что каждый из нас хочет быть похожим на хорошее, доброе, раскидистое дерево, чтобы помнить прошлое, жить настоящим и думать о будущих плодах, которые нам предстоит принести», – сказал владыка.

Закончился визит посещением Крестовоздвиженского собора, где хранятся мощи святого Симеона Верхотурского. Отметим, что в 2018 году Фонд святой Екатерины начал масштабную программу по восстановлению храмов Свято-Николаевского монастыря, которая была поддержана правительством Свердловской области. Кроме того, меценаты с начала пандемии поддерживают врачей города и вместе с Центральной районной больницей города запустил проект подготовки персонала для работы в сельской местности.

Екатеринбург, Елена Сычева

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