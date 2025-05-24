Семеро уральцев вернулись из плена

Еще семеро уральцев вернулись из украинского плена в рамках второго этапа обмена по стамбульским соглашениям. Всего, по данным Министерства обороны РФ, на Родину возвращены 307 военнослужащих.

«Домой вернутся еще 7 жителей нашей области, из них в Артемовский – 1, в Березовский – 1 и сразу 5 в Екатеринбург. Их очень ждут дома! Пока ребята в Белоруссии, но уже скоро их ждет Подмосковье. Лечение, реабилитация, отдых», – рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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