Суд отказался арестовать водителя, насмерть сбившего 4-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Березовском городской суд избрал меру пресечения 44-летнему водителю грузовика, который сбил на пешеходном переходе женщину и ее 4-летнюю девочку, ребенок скончался.

Прокурор ходатайствовал о заключении под стражу, считая, что обвиняемый может сбежать. О том же просила мать погибшей девочки. Однако суд выбрал другую меру пресечения – запрет определённых действий. В частности, водителю запрещено общаться с семьей погибшей девочки, а также управлять транспортными средствами. Прокуратура намерена обжаловать это решение.

Напомним, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сам водитель ранее пояснял, что не увидел пешеходов из-за остановившейся легковой машины.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube