На севере Свердловской области вышла из берегов река Воробина

Река Воробина вышла из берегов в Гаринском районе Свердловской области и подтопила отдельные участки автодороги Сосьва – Гари.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, местами вода покрывает проезжую часть. Водителям необходимо проявлять повышенную осторожность при движении по этой трассе, выбирать пониженную скорость, по возможности, воздержаться от поездок в темное время суток.

В случае дальнейшего повышения уровня воды ГАИ может ввести временное ограничения движения. Альтернативных путей объезда со стороны Сосьвы нет.

Гари, Елена Владимирова

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