Родители сбежали от приставов в окно, чтобы не платить алименты

В Алапаевске родители, лишенные прав и обязанные платить алименты своим двум детям, сбежали от приставов через окно. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФССП по региону. 34-летняя женщина и 52-летний мужчина, завидев судебных приставов, покинули дом через окно, выходящее в огород, и скрылись на соседнем участке. Но уже следующим утром их нашли отдыхающими в парке на скамье.

На обоих составили протоколы по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Сейчас оба горе-родителя отправлены на 100 часов обязательных работ каждому.

Екатеринбург, Елена Сычева

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