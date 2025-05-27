Уральцам на спецсеминаре расскажут, как сейчас безопасно и выгодно совершать сделки с недвижимостью

30 мая в Уральском государственном горном университете состоится XXI День недвижимости – это ежегодный семинар, на котором жители города смогут бесплатно получить актуальную информацию о рынке недвижимости. Главные темы этого года – безопасность при операциях с жильем и использование региональных программ поддержки населения для приобретения земельных участков и квартир.

Как сообщили «Новому Дню» организаторы мероприятия, спикеры разберут особенности сделок в 2025 году, вопросы о сдаче квартир в аренду иностранным гражданам, а также поделятся способами защиты от нечестных продавцов и недобросовестных покупателей при покупке-продаже недвижимости в эпоху цифровых технологий. Начальник отдела УБК ГУ МВД России по Свердловской области Игорь Сутягин приведет примеры типичных схем мошенников и объяснит, как не попасть в неприятности.

На мероприятии выступят эксперты отрасли и представители власти. О последних изменениях и важных процедурах, требующих участия государственных органов, расскажут специалисты Росреестра, Министерства социальной политики, Федеральной налоговой службы и Министерство управления государственным имуществом. Спикеры Минсоцполитики проинформируют о программах социальной поддержки населения, материнском капитале и других льготах при покупке жилья.

Традиционно горожанам и предпринимателям будут доступны консультации по недвижимости и другим вопросам. С 10:00 до 13:30 на вопросы всех желающих ответят юристы, нотариусы, сотрудники налоговых и пенсионных служб, они помогут разобраться с особенностями аренды, приобретения, продажи жилья и коммерческой собственности.

Риелторы смогут узнать на семинаре о современных технологиях строительства, развитии рынка ИЖС и инструментах продаж в эпоху турбулентности. Для специалистов отрасли пройдет тренинг «Как правильно работать с арестами, запретами, вынесенными службой судебных приставов».

Организатор мероприятия – Уральская палата недвижимости.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube