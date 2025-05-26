В Кольцово задержали таджика-контрабандиста с нелегальными деньгами

В аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданина Таджикистана, который пошел в «зеленый» коридор с 4 млн рублей. Он должен был задекларировать их, однако не сделал этого.

«Сумма наличных составила 4 миллиона рублей и 240 сомони, что в три раза превышает допустимую норму в 10 тысяч долларов США (в эквиваленте) и расценивается как контрабанда денежных средств в крупном размере», – сообщили в пресс-службе таможни.

Там уточнили, что мужчина – владелец магазинов в Курганской области. Первоначально он давал показания, что собирается открыть бизнес у себя на родине, потом поменял истюрию – и рассказал, что везет деньги на строительство дома для родителей.

Как бы то ни было, в отношении гражданина было возбуждено дело по ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств». 3,1 млн рублей были изъяты.

«Наличные подлежат таможенному декларированию в письменной форме, если общая сумма при единовременном ввозе или вывозе с таможенной территории превышает 10 000 долларов США по действующему курсу валют», – объяснил начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик.

Екатеринбург, Елена Сычева

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