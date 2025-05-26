Всероссийский форум юных дарований прошел на Среднем Урале

Более 200 детей 9-17 лет из 13 регионов России приняли участие в финале Всероссийского форума юных дарований «ArtНавигатор», который прошел в минувшие выходные в загородном образовательном центре «Таватуй».

Благотворительный фонд «Дети России» собрал одаренных вокалистов, участников хореографических коллективов, начинающих художников и журналистов, чтобы дать новые навыки и познакомить с лучшими экспертами по четырем творческим направлениям. В программе форума: церемония открытия, где каждый финалист представил свой лучший номер или визитку, знакомство с экспертами, совместная работа, отчетный концерт и церемония награждения.

«ArtНавигатор» нацелен на глубокое погружение, выход на новый уровень мастерства, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – Мы увидели, как дети меняются, как расширяется их кругозор и представление о собственных возможностях и границах. Именно к такому результату стремились – чтобы каждый участник в итоге сказал: теперь я могу больше».

Репетиции, первые творческие челленджи начались со дня прибытия в загородный образовательный центр. «Любят и умеют работать с детьми», – так о наставниках отзывались педагоги и руководители, которые сопровождают на форум своих подопечных.

Образовательной частью номинации «Эстрадный вокал» руководила Елена Солдатова, певица, композитор, педагог высшей квалификационной категории и худрук студии «МегаСаунд» московского Дворца пионеров. Сценическое движение вокалистов и наставничество в секции «Хореография» взяла на себя Юлия Ефимова, генеральный директор международного культурного проекта TEVY Art Group, художественный руководитель Dantex Show, хореограф, балетмейстер, режиссер стейдж-шоу, постановщик танцевальных программ Российского государственного цирка, приглашенный хореограф спектаклей театра драмы. Вторым хореографом форума стал Федор Федин из Самары, постановщик, балетмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов, танцовщик группы Soul Dance под руководством Марины Нейштадт, резидент хореографических коллективов.

Вывести юных художников из плоскостного изображения в пространство 3D – такой цели в ходе форума добились педагоги и основатели студии «Фа-сад», архитекторы, преподаватели, члены Союза дизайнеров России Инна и Валерий Салиховы. Под их руководством дети создали индивидуальные работы в технике калькирования и совместную объемную композицию. Творческие встречи, совместные пленэры с детьми провел Алексей Рыжков, екатеринбургский художник.

Екатеринбург, Елена Васильева

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