В центре Екатеринбурга перед началом фестиваля «Движение» пройдет молебен (ФОТО)

7 и 8 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме во второй раз пройдет мотофестиваль «Движение», который в прошлом году собрал на своих площадках 80 тысяч человек.

По словам организаторов, в этом году гостей и участников фестиваля ждет несколько больших музыкальных и спортивных площадок, красивейшие маршруты по Уралу, а также экспозиция, посвященная героям Великой Отечественной войны. Об этом рассказала заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова.

«Движение» – это коллаборация спорта, культуры, здорового образа жизни и семейного отдыха. На мотофестивале будет много музыки, много современных видов спорта. Мы ожидаем более 5 тысяч байкеров со всей страны – и это будет праздник не только для них, но и для всех горожан и гостей нашего города. Этот фестиваль – новая точка притяжения в Свердловскую область для гостей из других регионов, для развития внутреннего туризма. Одной из тем фестиваля станет 80-летие Великой Победы. Мы гордимся Уральским добровольческим танковым корпусом, в состав которого входил отдельный гвардейский мотоциклетный батальон. Проделана большая работа – одна из экспозиций фестиваля будет посвящена памяти героев Великой Отечественной войны. Она будет интересна и детям, и взрослым, и, конечно, байкерам», – сказала Татьяна Савинова.

Особенностью фестиваля станет православный маршрут, по которому смогут проехать участники «Движения». Он начинается от часовни святой Екатерины, проходит через Храм на Крови, мужской монастырь на Ганиной Яме и заканчивается в храме архангела Михаила в селе Новоипатово (Сысертский район).

«Фонд святой Екатерины решил в этом году уже второй раз поддержать фестиваль «Движение». Официальная часть в Екатеринбурге начнется с традиционного молебна у часовни святой Екатерины, он начнется 7 июня в 14:30. Также мы разработали маршрут для участников фестиваля, который начинается как раз от часовни, а заканчивается в уникальном храме Архангела Михаила, где в прошлом году завершили роспись. Теперь он великолепен не только снаружи, но и внутри. Рекомендую его посетить не только в рамках фестиваля «Движение»», – поделилась заместитель директора фонда Татьяна Прусевич.

За два дня на площадках фестиваля выступят более 180 мотоспортсменов с показательными выступлениями в дисциплинах эндуро, фристайл, стантрайдинг и джимхана. Специально для них построят полосу препятствий из бревен, камней, кабельных катушек, бетонных блоков, колец, плит и гигантских шин от спецтехники – всего более 1000 тонн материалов. Также во время фестиваля пройдут соревнования по водно-моторным видам спорта и ночное водное шоу на Городском пруду.

На главной сцене фестиваля выступят группы «Комната Культуры», Найк Борзов, Диана Арбенина и «Ночные снайперы».

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ерхней Пышме мероприятие начнется с мотопарада и фестиваля уличной культуры. На территории музейного комплекса гражданской и военной техники пройдут баскетбольный турнир, показательные выступления в дисциплине шахбокс, мастер-классы и многое другое. В Екатеринбурге тем временем будут работать выставки ретромототехники и кастомных мотоциклов.

Екатеринбурга, Елена Васильева

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