От окрошки и гаспачо до свекольника и кукси. Рестораны Екатеринбурга переходят на летнее меню

Рестораны Екатеринбурга переходят на летнее меню. Практически обязательный пункт сезона – окрошка или гаспачо. Эти два холодных супа, по данным аналитики РИА «Новости», чаще всего заказывают россияне в теплую погоду в заведениях общепита. У ботвиньи, свекольника и других холодных супов популярность куда ниже. «Новый День» изучил сезонные меню ресторанов Екатеринбурга и рассказывает, где есть окрошка на кефире, что такое кукси и какие необычные холодные супы подают в заведениях уральской столицы.

Окрошка

Самый народный холодный суп – окрошка – есть в меню большинства заведений. Отличается только жидкая составляющая. Чаще всего используют квас, в некоторых случаях делают акцент на местные продукты, например, на каменском делают в Double Grill & Bar. Но кое-где можно встретить окрошку и на кефире, айране (Frank by Basta, Engels, «Сыроварня»), мацони («Грузия-Армения», «Шави ломи», «Нино»), а также армянскую окрошку из мацуна, огурцов, укропа и чеснока («Ресторан мечты»). А вот на минералке в ресторанах окрошку не подают.

Гаспачо

Второй по популярности у россиян холодный суп – гаспачо – не так распространен в ресторанах Екатеринбурга, но кое-где его заказать можно, например, в «Гастролях». Блюдо со страчателлой есть в «Лео» и «Сыроварне», с крабом – в Double Grill & Bar, а с креветками в «Чаще». Цены на традиционный испанский суп из овощей начинаются от 540 рублей за порцию.

Свекольник

Свекольник с авокадо есть в летнем меню «Редиса», «Кацо», а также в вегетарианском кафе «Люблю и благодарю».

Кукси

Холодные супы есть не только в русской, европейской и кавказской кухнях, но и в Азии. Традиционный корейский суп кукси подают и в горячем, и в холодном виде. Попробовать его можно в «Дед Хо», Edo Mio.

В нескольких ресторанах Екатеринбурга подают другие холодные супы, которые не попадают в определенную категорию: так, в Kitchen можно попробовать прозрачный суп из сладких томатов со свежими овощами, а в Duo vine & pizza – холодный томатный суп с базиликом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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