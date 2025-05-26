11 млн перевел мошенникам сварщик из Екатеринбурга

Электросварщик одного из предприятий Екатеринбурга перевел на «безопасные счета» ЦБ почти 11 миллионов рублей. Это были собственные сбережения простого уральского рабочего, а не кредитные средства.

42-летний мужчина получил сообщение в Telegram от якобы замдиректора по кадрам. Тот сообщал, что сейчас идет проверка и что с работником свяжутся представители компетентных органов. После чего сварщику позвонили неизвестные, сообщившие, что мошенники завладели его персональными данными и осуществляют попытки перевода денежных средств. Естественно, звонивший убедил собеседника перевести деньги на «безопасные счета».

Спустя два дня с заявителем связался «работник ЦБ РФ»: действуя по его указке за три дня мужчина обналичил и перевел мошенникам сначала 4,4 млн рублей, потом еще 3,6 млн. Пытаясь обналичить еще одну крупную сумму, мужчина попал на бдительных сотрудников банка, те вызвали участкового, и полицейскому даже удалось убедить сварщика, что он действует по указке мошенников. Но к вечеру с рабочим снова связались «работники ЦБ», после чего он обналичил еще 3 млн – и перевел их на «безопасный счет». Только после этого мужчина решил проверить, кто ему звонил, сверил входящий номер с номерами на сайте Центробанка и понял, что его обманули.

Пострадавший обратился в полицию, сотрудниками отдела № 15 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Сычева

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