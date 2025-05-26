Свердловские врачи спасли уральца, череп которого раскололся на части в момент ДТП (ФОТО)

Серовские врачи вместе с нейрохирургом из Территориального центра медицины катастроф спасли 35-летнего Анатолия, у которого в момент ДТП череп раскололся на несколько частей. Из-за сильной кровопотери мужчину от гибели отделяли считанные минуты.

Девять месяцев назад он потерял сознание за рулем. Машина перевернулась, все пассажиры, жена и мама Анатолия были пристегнуты и получили лишь царапины, а водитель сильно ударился головой о стойку. Его доставили в городскую больницу в критическом состоянии.

«Когда я увидел снимки КТ, сразу понял, что шансов мало – с такими повреждениями 99% пациентов умирают», – рассказал травматолог Серовской больницы Бахриддин Достиев.

«В ходе операции кровь из линии перелома черепа хлынула рекой. Очень часто пациенты с повреждениями такого редкого типа погибают еще до поступления в больницу именно из-за массивной кровопотери, так как остановить кровотечение крайне сложно. Серовские врачи справились с этой задачей благодаря слаженной работе операционной бригады при дистанционном взаимодействии с дежурным нейрохирургом Территориального центра медицины катастроф», – отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Позже пациенту сделали еще одну операцию – в Нижнем Тагиле. Теперь Анатолия ждет замена поврежденного участка черепа на титановую пластину.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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