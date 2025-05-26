На посиделках в общежитии мужчина ударил ножом подростка

В Каменске-Уральском взрослый мужчина ранил ножом 16-летнего подростка. Инцидент произошел в общежитии на улице Исетской во время посиделок со спиртными напитками.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, подросток пришел в комнату к фигуранту за своей мамой, у которого она была в гостях. Но она уходить не хотела, и сын присоединился к компании.

«По одной из отрабатываемых сыщиками версий, между молодым человеком и сожительницей хозяина комнаты произошел конфликт, и ранее судимый гражданин якобы таким образом решил заступиться за свою «второю половину», причинив юному гостю ранение колюще-режущим предметом, который полиция изъяла и приобщила к материалам», – отметил полковник Горелых. Подозреваемый имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, срок отбывал в ИК-12 – 2 года и 4 месяца. Освободился в 2012 году. Его возлюбленная также ранее судима – по ст. 112 УК РФ «Причинение средней тяжести вреда здоровью».

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга добавил, что уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

35-летний подозреваемый задержан. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В отношении подозреваемого будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ребенок пока находится в больнице.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube