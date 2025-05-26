В минтрансе рассказали, сколько таксистов легально работают в Свердловской области

В Свердловской области более 45 тысяч автомобилей официально зарегистрированы как машины такси. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности министерства транспорта Свердловской области Сергей Чертищев.

Чиновник пояснил, что с 1 сентября 2023 года, когда вступил в силу новый закон о такси, в регионе были созданы три реестра: транспортных средств, перевозчиков, служб заказа такси. За полтора года эти списки динамично пополнялись. На сегодняшний день зарегистрировано 5220 перевозчиков, более 45 тысяч автомобилей такси и 40 служб заказа.

К легализации таксопарки подталкивают постоянные рейды Госавтоинспекции, считает заместитель начальника отдела надзорной деятельности областного ГАИ Александр Порубенко.

«В 2024 году было проверено более 13 тысяч автомобилей такси. К административной ответственности привлекли более 4 тысяч водителей. Почти 500 человек из них были водителями-иностранцами с национальными удостоверениями, которые запрещены законом. Также было возбуждено 132 административных дела за осуществление предпринимательской деятельности по перевозкам без разрешения.

В 2025 году мы продолжили эту работу. На сегодняшний день проверено более 6 тысяч автомобилей и 2,5 тысячи водителей привлечены к ответственности за нарушения ПДД. В том числе было возбуждено более 600 административных дел из-за технических неисправностей автомобилей. Например, недавно на площади у железнодорожного вокзала остановили машину такси, у которой даже переднего бампера не было. Были разбиты фары, а госномер был прикручен проволокой», – рассказал полицейский.

По данным ГАИ, в 2024 году в Свердловской области было зарегистрировано 94 ДТП с участием автомобилей такси. В них погибли 7 человек и 146 получили ранения. При этом по вине водителей такси случилось 69 ДТП. Из них в 14 авариях были виноваты водители-иностранцы, у которых не было разрешения на этот вид деятельности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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