В Екатеринбурге подорожала наружная реклама

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов повысил базовую ставку за установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием муниципального имущества.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 1 июня 2025 года базовая ставка составит 900 рублей за каждый квадратный метр информационного поля в год. Ранее ставка находилась на уровне 805 рублей.

Увеличение размера базовой ставки повлияет на плату по договорам на размещение рекламных конструкций (билборды, стелы и др.) на муниципальных земельных участках.

Средства от размещения такой рекламы поступают в городской бюджет, откуда они будут направлены на дальнейшее развитие Екатеринбурга.

В 2024 году городские доходы от наружной рекламы составили 269,8 миллиона рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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