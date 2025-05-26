Концерт МакSим, цирковые представления и катание на лошадях: как в Екатеринбурге отметят День защиты детей

В День защиты детей Екатеринбург превратится в огромную праздничную площадку: в городе пройдут фестивали, концерты, шоу и квесты для всей семьи.

В парке Маяковского с 11:00 до 19:00 пройдут сразу два фестиваля – «Art-пикник» и «Читай, Екатеринбург!». На «Art-пикнике» выступят оркестр «горячего джаза» Kickin' Jass Orchestra и творческие городские коллективы. Дети и взрослые смогут посетить мастер-классы по урало-сибирской росписи, послушать музыку – от баяна до электрофолка, побывать на выступлениях просветителя Михаила Витушко и юной исследовательницы Марии Лаптевой, которая разберет мультфильм «Маша и медведь» с научной точки зрения, а также послушать лекцию палеоантрополога и популяризатора науки Станислава Дробышевского (в 16:00).

В рамках книжного фестиваля гости смогут научиться делать броши и народных кукол, сыграть в гигантскую «Дженгу» и решить мегаголоволомки. Также для юных книголюбов организуют квест «Аллея литературных супергероев», а для велосипедистов – экопрогулку. Подростки смогут посоревноваться в интеллектуальных играх на газоне, посмотреть мини-спектакли по произведениям российских и зарубежных авторов, посетить мастер-классы по актерскому мастерству и поучаствовать в поэтическом «свободном микрофоне» с местными авторами. В летнем театре пройдут музыкальные выступления и танцевальные мастер-классы.

В Преображенском парке Академического района певица МакSим исполнит популярные песни.

На центральной поляне спортивного комплекса «Уктус» екатеринбургский цирк «Арлекино» в 12 часов представит шоу с клоунами, акробатами, гимнастами, жонглерами и эквилибристами. А в зоопарке «Лесная братва» в 14:00 детям проведут экскурсию с участием клоунов.

В «Парке Сказов» с 10:00 до 21:00 пройдет «Фестиваль детства» с обменом детских вещей и игрушек, мастер-классами по приготовлению сладостей, изготовлению воздушных змеев, по дефиле и фото-позированию, крио-шоу (шоу с использованием жидкого азота), с лекторием для юных предпринимателей, танцевальным марафоном и пенной дискотекой.

А в загородном клубе «Белая лошадь» запланирована развлекательная программа от цирка, мастер-классы, гигантская раскраска, город из природных материалов, катание на лошадях, квесты, призы, пенная дискотека и фестиваль красок холи. Все активности пройдут с 12:00 до 18:00.

Также 1 июня в Екатеринбурге в 11:30 пройдет детский крестный ход от храма «Большой Златоуст» до часовни святой Екатерины после божественной литургии. Шествие будет посвящено окончанию учебного года. «У часовни состоится благодарственный молебен, посвященный окончанию учебного года. По окончании молитвенного шествия его участников приглашает Клуб православной молодежи в Вознесенское архиерейское подворье, где состоится спектакль «Золушка», – отметили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube