В Екатеринбурге открылись первые смены в загородных лагерях

В Екатеринбурге стартовала летняя оздоровительная кампания для детей. В воскресенье, 25 мая, начали работу загородные лагеря «Юность», «Маяк» и «Заря». Сегодня, 26 мая, открылась первая смена в лагере «Каменный цветок».

По данным администрации города, в загородных лагерях еще осталось 119 свободных мест. Родители, которые не успели весной записать ребенка на отдых, могут приобрести путевку с возвратом 95% от стоимости. Ребят ждут в загородных лагерях «Красная гвоздика», «Красные Орлы», «Мечта», «Звездная академия», «Колосок» и «Орленок». Для детей-сирот осталось еще два места в «Спутнике».

Кроме того, есть свободные места на первые смены в городских лагерях дневного пребывания. В общей сложности вакантными остаются 556 путевок с возвратом 95% стоимости, а также есть 83 места со стопроцентной льготой и 23 бесплатных места для детей-сирот.

Всего в Екатеринбурге откроется 24 загородных оздоровительных лагеря, в том числе 17 муниципальных и семь ведомственных. В них проведут летние каникулы почти 30 тысяч детей. Также в городе будут работать 154 дневных лагеря на базе школ. Всего оздоровительная кампания в 2025 году должна охватить 166 098 детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. Это более чем на две тысячи детей больше, чем годом ранее. На организацию летнего отдыха детей власти потратят около 1 миллиарда рублей.

«В детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия проведут каникулы порядка пяти тысяч детей. В санаториях, расположенных на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья» – 1650 детей. В оздоровительных лагерях дневного пребывания – не менее 32 тысяч детей. Другими формами отдыха будет занято еще почти 100 тысяч ребят», – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее директор департамента образования Инна Гумбатова сообщала, что 2404 ребенка отправятся в лагеря бесплатно: это дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Еще 6919 детей из многодетных семей, безработных родителей или имеющих доход ниже прожиточного минимума, поедут в лагеря по льготным путевкам. Остальные дети будут отдыхать по субсидированным путевкам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube