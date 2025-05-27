Для сноса старого моста закроют улицу Машинистов (ФОТО)

Улицу Машинистов в Железнодорожном районе перекроют с 13 по 16 июня на участке от Стрелочников до Кимовской, чтобы снести старый железнодорожный путепровод.
Раньше по мосту проходила железнодорожная ветка, которую уже разобрали. Из-за того, что проезд под мостом очень узкий, здесь постоянно собираются пробки.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Готвальда, Гражданской, Героев России, Стрелочников. Схемы движения общественного транспорта не изменятся.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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