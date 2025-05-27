11-летний мальчик погиб в ДТП на границе с Тюменской областью

В Слободо-Туринском районе водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок погиб.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, трагедия случилось вчера днем на подъезде к деревне Ермакова, недалеко от границы с Тюменской областью.

Водитель «Форда» двигался в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен», при наличии видимой сплошной линии разметки 1.1 ПДД РФ, не обеспечил постоянный контроль за движением и выехал на встречную полосу, где сбил мальчика на велосипеде, который двигался попутно и поворачивал налево. Ребенок погиб на месте.

Автомобилем управлял 61-летний житель ЯНАО, стаж вождения которого составляет 4 года, на момент ДТП был трезв.

Полиция начала детальное разбирательство обстоятельств ДТП.

Слободо-Туринский район, Елена Владимирова

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