Банк России объяснил, почему дорожают услуги и дешевеют яйца

Годовая инфляция в апреле снизилась до 11,2% после 11,4% в марте. Темп роста цен в Свердловской области снижается в течение пяти месяцев. Уже не так быстро, как раньше, дорожают продукты, а некоторые промышленные товары даже стали дешевле.

В пресс-службе Уральского ГУ Банка России пояснили, как и почему это происходит. На птицефабриках с конца зимы увеличивается объем выпуска, поэтому снижаются цены на яйца. Запасы рекордных урожаев последних лет продолжают сдерживать стоимость гречки и риса. Некоторые товары стали дешевле из-за снижения спроса на фоне охлаждения потребительского кредитования. Так, в апреле продавцы дополнительно снизили цены на электронику, компьютеры, инструменты и оборудование. Продолжили дешеветь подержанные иномарки и сопутствующие товары, например, автошины. Зарубежный туризм также стал доступнее – особенно это касается поездок в Египет и ОАЭ, где цены снизились сильнее обычного для апреля.

Однако в сфере услуг сохраняется и противоположная тенденция. Билеты в театры и кино, пассажирский транспорт, экскурсионные туры и медицинские услуги продолжают дорожать. Главными причинами роста цен на Урале остаются увеличение затрат бизнеса на аренду и оплату труда, на сырье, материалы и транспортировку, а также высокий потребительский спрос, который опережает возможности расширения предложения.

«В Свердловской области, как и в целом по стране, цены в апреле выросли слабее, чем в марте. Однако в пересчете на год они по-прежнему растут темпами выше 4% – цели, которую установил Банк России. Для устойчивого снижения инфляции необходим продолжительный период высоких ставок по депозитам и кредитам, который обеспечит более сдержанный рост спроса», – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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