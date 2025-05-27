На Сортировке обрушилось строящееся здание, пострадали люди

В Екатеринбурге на объекте компании «Брусника» обрушилась часть здания. В результате двое рабочих упали с высоты пяти метров. ЧП случилось на улице Пехотинцев в ЖК «Депо».

«Во время заливки монолитных конструкций въезда на кровлю паркинга рухнуло перекрытие. По предварительным данным, не выдержала стойка, поддерживающая опалубку», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе застройщика.

Медики осмотрели пострадавших, одного из них пришлось госпитализировать. «Брусника» начала внутреннюю проверку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube