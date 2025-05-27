Врачи скорой рассказали о всплеске инсультов

Врачи и фельдшеры скорой помощи в Екатеринбурге рассказывают о всплеске числа инсультов в мае, особенно часто – у пожилых людей. «Почти весь май очень много вызовов по сосудистым катастрофам. Бабулечки и дедулечки реагируют на погоду, а она сами видите какая», – рассказала «Новому Дню» врач скорой.

Часть пациентов, которые попадают в т.н. терапевтическое окно (порядка 4 часов с момента появления симптомов) госпитализируют в больницы, где могут провести тромбоэкстракцию, в их числе СОКБ № 1, ГКБ № 40. Тех, у кого время уже упущено, отправляют в другие медучреждения, в частности, в больницы № 7 и 24.

Добавим, распознать инсульт в быту могут даже те, кто не является медработником, чаще всего по нескольким признакам: человек, которому стало плохо, не может поднять руку, при улыбке у него функционирует только одна половина лица, а речь становится неразборчивой. В таком случае нужно немедленно обращаться в скорую.

Екатеринбург, Елена Сычева

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