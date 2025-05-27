Политолог: доступ в соцсети для детей до 16 лет нужно закрыть

Доступ в социальные сети должен быть закрыт для детей до 16 лет. Такое заявление сделала в эфире ОТВ в программе «Акцент» политолог и эксперт по деструктивному влиянию социальных сетей Яна Амелина.

Также она отметила, что вход в интернет должен быть только по паспорту и с обязательной верификацией пользователей: «Только отход от анонимности в интернете, только четкая идентификация каждого пользователя и того, что он пишет, того, что он распространяет, может нам как-то помочь. Неудивительно, что западные страны как раз по этому пути сейчас и пошли. Например, Австралия уже ввела запрет на присутствие детей до 16 лет в соцсетях, и верификация пользователей идет как раз по паспорту или аналогу наших «Госуслуг».

По мнению политолога, в первую очередь, стоит начать с ограничений в «Телеграме», где есть открытые каналы с большой аудиторией, публикующие запрещенную информацию: «Я бы начала с зачистки таких соцсетей и их гибридов, как, например, «Телеграм». Абсолютно никуда не годится ситуация, когда в том же «Телеграме» запрещенные в России террористические организации имеют открытые каналы на 160 тысяч подписчиков. Вообще я бы родителям советовала сейчас, не дожидаясь никаких государственных запретов, внимательно проследить за тем, чтобы у их детей канала в «Телеграме» не было, потому что он им не нужен».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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