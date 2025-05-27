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Вторник, 27 мая 2025, 11:02 мск

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Аномальная жара на Урале повысит риск природных пожаров

Жаркая погода, которая пришла на Урал, повысит риски возникновения лесных пожаров.

Как сообщает Уральский Гидрометцентр, 28 мая – 2 июня в Свердловской области ожидается аномально жаркий период при средней суточной температуре воздуха выше нормы на 7-8°. Самые жаркие дни – пятница, суббота и воскресенье: днем +27…+32 °C.

«Ввиду сухой погоды быстро будет нарастать пожарная опасность в лесах Свердловской области, к выходным дням повысится до среднего III класса, на Южном Урале до высокого IV класса», – предупреждают синоптики.

Жара спадет уже на следующей неделе. По данным сайта gismeteo.ru, во вторник, 3 июня, температура воздуха снизится до +23°, пройдут дожди.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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