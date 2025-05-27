Студентам покажут фильм об уральских добровольцах на английском языке

В Екатеринбурге студентам покажут фильм про уральских добровольцев, переведенный на английский язык.

Сама документальная картина «Добровольцы Урала» была снята еще в 2011 году и была посвящена истории создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Идея создания корпуса возникла на Урале в дни завершения разгрома гитлеровских войск под Сталинградом. Крупнейшие заводы танкостроителей Урала обязались изготовить сверхзадание Государственного комитета обороны: танки и самоходные орудия для создания целого корпуса и обучить своих же рабочих добровольцев управлять этими машинами. Государство не потратило на вооружение и оснащение этого корпуса ни одного рубля. Даже школьники помогали старшим, собирали металлолом на танки, вносили заработанные после учёбы деньги в фонд обороны. Урал приступил к формированию особого добровольческого танкового корпуса. Рабочие студенты массово записывались в бойцы корпуса. Желающих воевать было гораздо больше, чем требовалось.

В 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне студенты кафедры иностранных языков Уральского федерального университета под руководством доцентов Марии Плотниковой и Анастасии Лузгановой перевели фильм на английский язык и создали англоязычные субтитры, чтобы познакомить иностранную аудиторию с легендарным народным подвигом уральцев. Показ фильма для студентов УрГАУ с комментариями продюсера и автора сценария, профессора кафедры политических наук УрФУ Анатолия Гагарина, организован Российским обществом «Знание».Показ фильма состоится в среду, 28 мая, в 14 часов в Уральской сельхозакадемии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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