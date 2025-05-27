В выходные центральные улицы перекроют ради «Зеленого марафона»

Центральные улицы Екатеринбурга перекроют из-за забега «Зеленый марафон» 30 и 31 мая.

Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, для всех видов транспорта с 15:00 30 мая до 15:00 31 мая будет закрыто движение вокруг киноконцертного театра «Космос», ресторана «Зимний сад», клуба «Глобус», а также по улицам Царской (от Николая Никонова до Первомайской), Толмачева (от Первомайской до проспекта Ленина), Дзержинского (от Горького до Царской), Горького (Клары Цеткин до Дзержинского), 8 Марта (от проспекта Ленина до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев), Николая Никонова.

На это же время запретят парковку по улицам Дзержинского, Царской, Толмачева, а также по Бориса Ельцина (от театра драмы до улицы Челюскинцев).

Самокатчикам нельзя будет ездить и парковаться с 6 утра до 15 часов 31 мая на участках улиц Николая Никонова, Царской, Толмачева, Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина, набережной Рабочей Молодежи.

Как рассказал замдиректора городского департамента физической культуры и спорта Иван Алыпов, «Зеленый марафон» пройдет в городе 31 мая с 8:00 до 14:00. Участникам предложат две дистанции – 4,2 и 10 километров. Спортсмены побегут от ККТ «Космос» по улицам Царской, Ленина, Бориса Ельцина, 8 Марта к стадиону «Динамо». Для всех бегунов будут розыгрыши призов и развлекательная программа. Регистрация открыта до 28 мая.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube