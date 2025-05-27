Самолет из Екатеринбурга экстренно садится в Актобе

Самолет авиакомпании Nordwind, вылетевший сегодня утром из Кольцово в Сочи, запросил экстренную посадку в аэропорту Актобе в Казахстане. Судя по сервису Flightradar, рейс успел долететь до Каспийского моря, однако вскоре запросил посадку.

По данным «КП-Екатеринбург», в аэропорту Актобе готовят полосу для посадки самолета из Екатеринбурга, к ВПП съезжаются экстренные службы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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