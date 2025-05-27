«Показать необходимость велоинфраструктуры», – организатор «Майской велопрогулки» о цели мероприятия

Ежегодная «Майская велопрогулка» проводится, чтобы показать необходимость расширения велоинфраструктуры в городе. Об этом на брифинге рассказал представитель фестиваля «Веломай» Константин Попов.

«Велопрогулка – это социально-просветительское мероприятие, цель которого – показать, насколько городу нужна дополнительная велосипедная инфраструктура. Кроме того, мероприятие помогает жителям и гостям Екатеринбурга познакомиться с красотами окрестностей города, а также напомнить о правилах дорожного движения для велосипедистов», – отметил спикер.

Велопрогулка пройдет в Екатеринбурге 31 мая по четырем маршрутам длиной в 15, 38, 55 и 80 км. Старт будет с 07:00 до 12:00 по адресу: ул. Шефская, 116а. Всего будет организовано шесть контрольных пунктов.

Каждому участнику выдадут распечатанную карту маршрута для ориентирования. Велосипедисты обязательно должны будут отмечаться на контрольных пунктах – ставить печать в карту, также они смогут там отдохнуть, перекусить, пополнить запасы воды и поучаствовать в различных активностях. По словам Константина Попова, на контрольном пункте на Березовских Песках устроят настоящий пикник с пловом и шашлыками, а также предложат тест-драйв автомобилей для желающих.

Ожидается, что в этом году в велопрогулке примут участие около 12 тысяч человек. На финише каждый получит памятный значок с изображением одного из символов Екатеринбурга – Белой башни.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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