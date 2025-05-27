Самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Актобе – скончалась пассажирка

Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines совершил благополучную посадку в аэропорту Актобе. Как сообщает казахстанский портал Tengri Travel со ссылкой на председателя правления международного аэропорта Алия Молдагулова Дастана Малиева, причиной стало плохое самочувствие одного из 564 пассажиров рейса Екатеринбург – Сочи. Женщину спасти не смогли, она скончалась.

Напомним, рейс вылетел сегодня утром.

Екатеринбург, Елена Сычева

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