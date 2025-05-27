Редких птенцов филина выпустят в природном парке «Бажовские места» (ФОТО)

С помощью уникального проекта минприроды в Свердловской области планируют увеличить численность краснокнижных филинов. Птенцов, выведенных в центре реабилитации хищных птиц «Холзан», поселят в природном парке «Бажовские места», где взрослый филин научит их охотиться, сообщили в ДИПе.

«Эти птицы занесены в Красную книгу России и нашей области, потому что встретить их в природе становится все сложнее. На территории Свердловской области насчитывается не более 20 пар филинов. Вот почему мы решили поддержать численность птиц с помощью госпрограммы. В апреле-мае родители-филины высиживали яйца в специальных условиях, теперь маленькие птенчики подрастают рядом с ними, а уже в начале июня их перевезут в оборудованные вольеры в парке «Бажовские места», где филинята научатся охотиться и ориентироваться в пространстве», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Вместе с птенцами в вольере будет жить взрослая самка филина. Она станет отпугивать хищников, а также показывать птенцам безопасность этого места. Домики для птенцов и взрослого филина изготовлены из железной сетки и сосновых досок в форме шалаша. Первую неделю они будут закрыты, чтобы птицы привыкли к новому месту обитания и осмотрелись. Сотрудники центра «Холзан» будут наблюдать за тем, как подрастают филинята, при помощи четырех фотоловушек.

На первых этапах птенцов и взрослого филина будут подкармливать. Постепенно количество подкормки будет уменьшаться, чтобы птенцы начали охотиться самостоятельно. Осенью окрепшие птицы будут выпущены из вольеров и полетят осваивать новую территорию.

«Сейчас наш старший филиненок весит примерно 1,2 килограмма. Еще двое пока подрастают под крылом у родителей. Вместе с ними они будут, пока не научатся самостоятельно летать. Мы должны сделать так, чтобы птицы были полностью готовы жить без помощи человека, поэтому адаптируем питание птенцов под тот рацион, который ждет их в лесу. Филины – хищные птицы. Старшие сородичи помогут развить у птенцов не только инстинкт добычи, но и научат их разрывать ее после поимки», – рассказала специалист центра «Холзан» Анастасия Ширшова.

Фото: Борис Ярков

Сысерть, Елена Владимирова

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